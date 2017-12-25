Ankara'da kadın şiddeti: Eski eşini bıçakladı

4 ay önce boşiandığı eşi Oktay K.'nın görüşmek istemesi üzerine buluşan 27 yaşındaki Hanife E., çıkan tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Konuşmak için buluştukları kafeteryadan birkaç metre uzaklaşan eski çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Oktay K. Hanife E'yi bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Hanife E'yi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklandığı belirlenen ve durumu ağır olan kadın, ilk müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİKTEN BOŞANMIŞLAR

Hanife E. ile Oktay K'nin 8 yıllık evliliklerinden 2 çocuklarının olduğu ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 ay önce boşandıkları öğrenildi.

Polis olaydan sonra kaçan Oktay K'yi yakalamak için çalışma başlattı.