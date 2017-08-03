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Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara'da bir kafeye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

03.08.2017 - 04:30
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Olay, saat 23:00 sıralarında Çankaya'nın Çukurambar Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi.

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Cadde üzerinde bulunan bir kafeye, iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancalarla rast gele ateş açıldı.

BİR KİŞİYE KURŞUN İSABET ETTİ

Silah sesleri ile kafede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, kurşunun isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı VİDEO

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Saldırganlar otomobillerle olay yerinden zkaçarken ihbar üzerine kafeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kafenin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı.

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Yapılan incelemede cadde üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

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