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Ankara'da kalorifer kazanı patladı

Ankara'da belirlenemeyen bir nedenle patlayan kalorifer kazanı nedeniyle 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

03.10.2017 - 15:22
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Ankara'da öğle saatlerinde, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1158'inci Sokak üzerinde lastik satışı yapan iş yerinin çalışanları, iddaya göre dükkandaki kağıtları temizlemek için kalorifer kazanını yaktı. Bu sırada kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Ankara'da kalorifer kazanı patladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama sonucu dükkan altındaki kazan dairesinde bulunan işçilerden Yılmaz Koç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da kalorifer kazanı patladı

Ankara'da kalorifer kazanı patladı

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