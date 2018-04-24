Ankara'da kamyon 14 aracı biçti

Ankara’nın Siteler Kavşağı’nda meydana gelen kazda, bir kamyon, park halindeki 14 araca çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Araçların birçoğunun hurdaya döndüğü olayda iki kişinin de yarandığı belirtildi. Araç sahiplerinden Burhan Mermercioğlu, olay sırasında bankadaki işlerini halletmek için aracını kazanın olduğu yere park ettiğini ifade ederek, kamyon şoförünün arkasından bir ekibin süratle geldiğini aktardı.

"YAZIK, BUNLARIN HEPSİ SERVET"

Mermercioğlu, "Kamyon şoförü ayaklarının yerden kesildiğini söyledi. Buradaki 14 arabaya çarpıyor, buna bir çare bulunmalı yazık günah bunların hepsi servet" diye konuştu.