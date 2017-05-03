Ankara'da kamyonet markete daldı

Emrah Sütoğlu idaresindeki 06 BY 4090 plakalı kamyonet, ilçe girişindeki Kayı Kavşağı'nda, Abdullah Arslan'ın kullandığı 06 HU 933 plakalı otomobille çarpıştı.
KAMYONET MARKETE GİRDİ
Kaza sonucu savrulan kamyonet, yol kenarındaki bir markete girdi. Kazada hafif yaralanan Sütoğlu ambulansla Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Market çalışanları önce büyük bir ses duyduklarını, daha sonra kamyonetin markete girdiğini gördüklerini, kazayı kıl payı yara almadan atlattıklarını aktardı.