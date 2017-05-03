Ankara'da kamyonet markete daldı

1 Hazal Kaya Yunan Adaları'na kaçtı Geçtiğimiz yıllarda Bodrum ve İzmir-Çeşme'yi tercih eden Hazal Kaya'nın bu yıl ilk rotası Yunan Adaları oldu.

2 Kayseri'de iki cephanelik gibi ev bulundu Kayseri'de polisin iki ayrı evde yaptığı aramada, çok sayıda tabanca namlusu, şarjörler, kılıçlar ve bıçaklar ele geçirildi.

3 BTK Başkanı'ndan Wikipedia açıklaması BTK Başkanı, Wikipedia'nın açılmasıyla ilgili yargı kararları uygulanmadan site açılmaz dedi.

4 Sefaköy- Beylikdüzü Metro Hattı'na onay verildi Sefaköy Beylikdüzü Metro Hattı, 10 duraktan oluşacak ve 4 yılda tamamlanacak.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykal'a tavsiye Erdoğan, Gül'ün yüzde 49'un adayı olmasını isteyen Baykal'a kendi işine bakmasını söyledi.

6 Azra Akın'ın nikah tarihi netleşti Uzunca bir süredir aşk yaşayan Azra Akın ile Atakan Koru da evlilik kararı aldı.