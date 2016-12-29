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Ankara'da kar topu oynarken ceset buldular

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kar topu oynayan vatandaş oyun sırasında bir cesede rastladı.

Ajanslar | 29.12.2016 - 09:05
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Çamlıca Mahallesi'nde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün karşısındaki Yumurtatepe mevkiine kartopu oynamak için gelen vatandaşlar, karlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

KURŞUN YARASINA RASTLANDI

Vatandaşların durumu ilgililere haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yerde hareketsiz yatan şahsın aldığı kurşun yarasının ardından hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ceset cenaze aracına bindirilerek Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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