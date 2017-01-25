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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tüm kenti beyaz örtüye bürüdü.

25.01.2017 - 09:02
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ANKARA

Ankara’da günlerdir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde geldi. Kar yağışı tüm kentte etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

BELEDİYE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPTI

Belediye ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Soğuk havanın da etkisiyle Kuğulupark’ın havuzu dondu. Kuğular, buz tutan havuzun üzerinde yürüyerek hareket etti.

Şehrin bazı noktalarında oluşan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi kısalan sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu VİDEO

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