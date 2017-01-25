Ankara'da kar yağışı etkili oldu

1 Nedved: Fenerbahçe'den teklif aldık Juventus 2. Başkanı Pavel Nedved, Fenerbahçe'nin Hernanes'i istediğini, transferin kısa süre içerisinde netlik kazanacağını söyledi.

2 Çin'de dünyanın en büyük ışın tesisi inşa edilecek Çin'de yapımı 6 yıl sürecek ve 698,4 milyon dolar harcanacak proje için çalışmalar başlatıldı.

3 Motorine indirim PÜİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6-7 kuruş indirim geleceğini duyurdu.

4 Theresa May Türkiye'ye geliyor İngiltere Başbakan Theresa May'in cumartesi günü Türkiye'de olacağı belirtildi.

5 Van'da otomobilden 33 kilo eroin çıktı Van'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

6 FETÖ bahanesiyle dolandırma çalışırlarken yakalandılar Bursa'da FETÖ yalanıyla yaşlı bir çifti dolandıran iki kişi parayı evin camından alırken polisler tarafından yakalandı.