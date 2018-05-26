Ankara’da karşıt görüşlü partililer birbirine girdi

Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik grup ile bölgeye daha sonra gelen, karşıt görüşlü 80 kişi civarındaki başka partili bir grubun üyeleri arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı.

100 KİŞİ ARASINDA "PARTİ BAYRAĞI" KAVGASI

Bir süre münakaşa eden şahısların arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvarda birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Kavga esnasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı iddia edildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Kavgayı gören vatandaşların polise ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gruba müdahalede zorluk çekmesi nedeniyle çevik kuvvet birimlerinden destek gönderildi. Güçlükle ayrılan kavga nedeniyle 2 kişi ağır yaralanırken, iki gruptan da çok sayıda kişi darp edildi.

PARTİ BİNALARINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Daha sonra olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kavgada aldıkları darbeler nedeniyle yerde kalan 2 partilinin yardımına koştu. Şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga sırasında küçük çaplı yaralanan şahıslar ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olay mahallini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, kavganın taraflarının ifadelerine başvurdu. Partilerin genel merkez binaları ve hastaneler önünde önlem alan ekipler, olayın tekrar etmemesi için alarm durumuna geçti. Olay hakkında incelemeler sürüyor.