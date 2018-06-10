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Ankara'da kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

Başkent Ankara'da 2 kişi gördükleri bir kavgayı ayırmak istediler. Olayı ayırmaya çalışanlar, silahlı saldırıya uğradı.

İHA | 10.06.2018 - 01:58..
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi, kavgadakilerden biri tarafından saldırıya uğradı. Silahına sarılan zanlı, kendilerini sakinleştirmeye çalışanlara ateş açtı.

Ankara'da kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

SİLAHLI KİŞİ KAÇTI

Çankırı Caddesi'ndeki Dışkapı köprü altında bulunan bir parkta iki grup arasında kavga çıktı. Bu esnada parkta bulunan Furkan Ö. ve Mert Muhammet K., kavgayı fark etti. Olayı sakinleştirmek için araya giren ikili, kavgaya karışanlardan birinin silahlı saldırısına uğradı.

Furkan Ö. ve Mert Muhammet K., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Silahı ateşleyen şahıs ise yol kenarındaki aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Ankara'da kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı


YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralanan şahısların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren 112 Acil Servis ekipleri, şahısları tedavileri tamamlanmak üzere hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda delilleri toplarken, görgü tanıklarının ifadeleri alındı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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