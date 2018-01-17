Ankara'da kaza: 2 ölü 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Nedim Şahin Kök yönetimindeki 06 DY 4679 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 06 BJ 1464 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.





2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan Mustafa T. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi öldü, kamyonet sürücüsü Nedim Şahin Kök ile otomobildeki Samet A., Samet Y., Mutluhan A. ve 1 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Otomobilde bulunanların lise öğrencisi olduğu ifade edildi.