Ankara'da kaza yaptıkları cipi bırakıp kaçtılar

Ankara'daki kazada bir kişi yaralanırken, olayın ardından lüks cipte bulunan ve alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi başka bir araçla kaza yerinden kaçtı.

ALKOL ŞİŞELERİNİ ATIP KAÇTILAR

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı önünde meydana geldi. Aydan Caddesi'nden gelen 06 AV 6970 plakalı lüks cip, İvedik Caddesi üzerindeki kavşakta 34 GL 496 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Lüks cip içinde bulunan ve alkollü oldukları belirtilen iki kişi ise iddiaya göre araçtaki alkol şişelerini yol kenarındaki arsaya atarak başka bir otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri cipteki kişilerim bulunması için çalışma başlattı.