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Ankara'da keşif yapan PKK'lı terörist tutuklandı

PKK'nın kırsal yapılanmasından Ankara'ya gelerek eylem için keşif yaptığı belirlenen olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

17.01.2017 - 18:41
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği öğrenilen Zana kod adlı Murat B'nin, eylem öncesi keşif yapmak amacıyla 28 Aralık 2016'da Ankara'ya geldiğini tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

KAYSERİ SALDIRISINI DÜZENLEYEN GRUPLA BAĞLANTILI

Bir süre takibe alınan Murat B, 29 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Kayseri'deki terör saldırısıyla bağlantısı ortaya çıktı Sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğüne götürülen Murat B'nin, Kayseri'de 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırıyı düzenleyen grupla bağlantılı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Murat B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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