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Ankara'da kobra zehiri operasyonu

Ankara'da yasa dışı yollarla getirilen kobra zehrini satmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı.

26.10.2017 - 17:37
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'da labortuvar ortamında imal edilen kobra zehrini yasa dışı yollardan İstanbul’a getirdiğini belirledikleri Ahmet K'yi takibe aldı.

TÜP BAŞI 700 BİN DOLAR İSTEDİ

İstanbul’daki iki özel hastanede kobra zehrini analiz ettirerek yüzde 100 saf olduğunu onaylatan Ahmet K, irtibat kurduğu iki doktordan tüp başına 700 bin dolar istedi ancak teklif edilen 100 bin doları az bularak anlaşmadan vazgeçti.

POLİS ALICI GİBİ DAVRANDI

Takip ettikleri Ahmet K. ile Ankara'ya gelmesinin ardından alıcı gibi davranarak irtibata geçen kaçakçılık ekipleri, pazarlık yaparak 3 tüp için 2 milyon dolar karşılığında anlaştı.

Ankara'da kobra zehiri operasyonu

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

AVM'nin otoparkındaki alışveriş sırasında zanlı suçüstü yakalandı, yanındaki 3 tüp ile aracındaki 15 tüpte bulunan 0,8 litre kobra zehrine el konuldu.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON DOLAR

Kobra zehrinin piyasa fiyatının yaklaşık 12,5 milyon dolar olduğu kaydedildi. Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye’de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.

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