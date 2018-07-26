Ankara'da korkunç kaza

Başkent’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetti.

ARAÇLAR YOLA SAVRULDU

Kaza, Sincan-Temelli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Temelli’den Sincan istikametine giden D.G. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen İ.P. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlar hurdalığa döndü. Olay yerinde olan vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarak, ambulans ve polise haber verdi.

OTOMOBİLDE SIKIŞANLAR KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi intikal etti. Jandarma ve polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri araçlardan savrulan yaralılara müdahale etti. İtfaiye erleri de araçta sıkışanların çıkarılması için hummalı çalışma başlattı. Ekipler ağır yaralanan Z.K., K.T. ve Ö.D.’yi en yakın hastanelere kaldırılırken, itfaiye erleri de araçların içinde sıkışan otomobil sürücüsü D.G. ile diğer araçta bulunan İ.P. ve S.K.’yı çıkardı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrası, cenazeler Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, araç trafiğine kapatılan yol, kazaya karışan otomobilleri çekici ile yoldanalınmasından sonra trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.