Ankara'da kuyumcuyu gasp girişimi

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Başak Caddesi'nde akşam saatlerinde kimliği tespit edilemeyen ve yüzünü atkıyla gizleyen şüpheli, kuyumcu dükkanına girerek soygun yapmak istedi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Dükkan sahibinin müdahalesi üzerine havaya bir el ateş açarak kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalamak için çevredeki vatandaşlar da seferber oldu.

Kaçan zanlı, kovalamaca sırasında üzerindeki el yapımı patlayıcı ve sis bombasını düşürdü.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Şüpheli, daha sonra yoldan geçen bir aracı silah zoruyla gasbederek, olay yerinden kaçmayı başardı.

Durumun polise bildirilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuda yaptıkları incelemenin ardından, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada bomba imha ekipleri de zanlının düşürdüğü el yapımı patlayıcıyı çevresinde güvenlik önlemi alarak imha etti.

Kuyumcuda inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarının arızalı olduğunu belirledi.