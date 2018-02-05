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Ankara'da markette yangın

Bir markette çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

AA | 05.02.2018 - 05:43..
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Yenimahalle ilçesi Kent Koop Mahallesi'ndeki Ankara Yol İş Sitesi'nde bir markette gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, iş yerinde uyuyan 40 yaşındaki Ferda Kaçan yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da markette yangın

MARKETTE UYUYORDU

İtfaiye ekipleri, yangın esnasında marketteki bir odada uyuyan Kaçan'a ulaşmak için marketin kapı ve pencerelerini kırdı.

Yoğun dumandan etkilenen ve baygın halde bulunan Ferda Kaçan'ı dışarı çıkaran ekipler, Kaçan'a kalp masajı da yaptı. Kaçan, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da markette yangın

Öte yandan, marketin bulunduğu apartmanda oturan site sakinleri ise evlerine ulaşan yoğun koku nedeniyle dışarı çıktıklarında apartman girişindeki marketin dumanla dolduğunu gördüklerini ve itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.

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