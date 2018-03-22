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Ankara'da mekanlar denetlendi; 24 kadına işlem

Huzur ve güven operasyonlarına devam eden Ankara emniyeti, Ulus bölgesindeki eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

AA | 22.03.2018 - 04:02..
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Ulus'ta yapılan uygulamaya, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 100 polis katıldı.

Ankara'da mekanlar denetlendi; 24 kadına işlem

24 KADIN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ve 403 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, "yağma" suçundan arandığı tespit edilen bir kişiyi yakaladı.

Öte yandan, uygulama kapsamında 15 iş yeri denetlenerek, Ulus bölgesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen 24 kadın hakkında işlem yapıldı, 17 araca trafik ekiplerince idari para cezası kesildi.

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