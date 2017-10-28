Ankara'da Melih Gökçek dönemi sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasını açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Gökçek, konuşmasına 23 yıllık dönemde yaptığı projeleri anlatarak başladı.

Gökçek'in açıklamalarından satır başları;

Ankara'da 146 tane yeni bulvar açtık. 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bölünmüş yolları yapıp trafik kazalarını önledik. Kentimize 5 giriş yaptık. Biz belediye başkanlığımıza geldiğimizde hava kirliliğinde kuşlar ağaçtan dökülürdü. Havayı temizledik.

BOZKIR ANKARA YEŞİL ANKARA OLDU

Toplam 15 bin 315 kilometre altyapı yapmışız. Bizden önce musluklardan çamur akardı. Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi. Çöp bertaraf tesislerini kurduk. Bozkır Ankara'nın adı artık Yeşil Ankara.

ÖDÜLLER ALDIK

Milyonlara dokunduk ve hizmet verdik. Onlarca sosyal ve kültürel proje örnek alındı. Ankara Belediyesi olarak sayısız ödül aldık. Avrpa Konseyi tarafından verilen 4 büyük ödülden bahsetmek istiyorum. Lahey, Viyana ve Ankara bu ödülleri 8 senede aldı.

PARA KRİZLERİNİ PERSONELE HİSSETTİRMEDİM

Bütün bu hizmetleri yaparken belediyemde 23 yıl boyunca dönem dönem para krizleri oldu ama ne halkıma ne personelime bunu hissettirmedim. Bir sefer dahi personelimizin maaşını aksatmadım. Yatırımlarımız durmadı. Ankara'da yatırımlar devam ederken Anadolu'nun dört bir tarafına depremlerde, sel felaketlerinde yardım ettik.

Melih Gökçek istifa etti VİDEO

AK PARTİ UMUT OLMUŞ BİR HAREKETTİR

Ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. AK Parti umut olmuş bir harekettir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hareket sayısız fedakarlık yapmıştır.

Devrim niteliğindeki yeniliklerle Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye tanıştı. Yaşam kalitesini artıracak adımların yanısıra yüzlerce proje gerçekleştirilmiştir. Yaşlı, engelli, şehit aileleri, gaziler gibi pek çok kesime maaş bağlanmış, mazlumun ilacı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez.

BENİM DAVAMDA NEFSE UYMAK YOKTUR

Böyle bir siyasala iktidara biz de katkıda bulunmaya çalıştık. Özellikle muhalif medya ve bazı partiler benim yoğun bir tepki koyacağımı düşünüp bunu kaşıdırlar. En çok tweet atan Melih Gökçek bir kere bile cevap vermedi. Melih Gökçek'in sessizliğinin nedeni neydi? Ben bir dava adamıyım. Benim davamda nefse uymak yoktur. Benim davamda emir demiri keser.

Bunları gerçekleştiren bir iktidar ve lider var. Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Ben istifa etmeyerek partim için oy kaybına yol açarsam inandığım umutlara haksızlık ederim diye düşünüyorum.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN TALEBİNİ YERİNE GETİRİYORUM

Yorgun olduğum için değil, başarısız olduğmu düşündüğüm için değil sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Bana istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Recep Tayyip Erdoğan demek bu güzel vatanın yeniden karanlık günlere dönmemesi demek. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak görevi bırakıyorum. Alnım aktır. Ben bir dava adamıyım. Benim duruşum 28 Şubat'ta da, Gezi Parkı'nda da, 15 Temmuz'da da aynı olmuştur.

Davamız için mücadele gerekiyorsa hazırız. 23.5 senedir aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum.

Bizden görünüp bizden olmayan, görevleri Recep Tayyip Erdoğan ile yakınları arasında fitne açanlara imkan verme, onları helak et yarabbi.