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Ankara'da minibüs devrildi: 5 yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

22.04.2017 - 02:28
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Ankara'da minibüs devrildi: 5 yaralı

Yakup Şahin (57) idaresindeki 06 EU 1015 plakalı minibüs, Ankara-Çankırı Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde Akyurt Tatar Çayı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın, sürücü Şahin'in aniden yola çıkan ata çarpmamak için manevra yapması sonucu yaşandığı iddia edildi.

Kazada yaralanan Yakup Şahin ile eşi Hamide, çocukları Züleyha, Hatice İrem ve Berat Şahin, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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