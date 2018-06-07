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Ankara'da minibüs okul bahçesine düştü

Ankara Çankaya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs okul duvarına çarparak bahçeye düştü.

DHA | 07.06.2018 - 18:37..
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Saat 17.00 sıralarında Keklikpınarı Mahallesi 927'inci Cadde üzerinde Hasan Kaplan idaresindeki 06 BZ 0963 plakalı minibüs karşı şeritten gelen aracın kendini sıkıştırması nedeniyle yoldan çıktı.

BAHÇEYE DÜŞTÜ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs daha sonra yolun altında bulunan İzciler Ortaokulu'nun 2'nci katına çarparak bahçeye düştü. Kazanın yaşandığı sırada okulda ve bahçede kimsenin bulunmadığı belirtilirken sürücü Hasan Kaplan kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da minibüs okul bahçesine düştü

Ankara'da minibüs okul bahçesine düştü

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