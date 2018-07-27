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Ankara'da minibüsçü ambulans ekibine saldırdı

Ankara'da minibüs sürücüsü M.D., aracına çamur sıçrattığı gerekçesiyle ambulansın önünü keserek, 3 sağlık çalışanını darbetti.

DHA | 27.07.2018 - 14:08..
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Ankara'da minibüsçü ambulans ekibine saldırdı

Beypazarı ilçesinden Ankara'ya hasta götüren ambulansın önünü, M.D. minibüsüyle kesti.

ARACIMI KİRLETTİNİZ

Minibüsten inen M.D., ambulans sürücüsü ve acil tıp teknisyenlerine "Arabama çamur sıçrattınız, kirlettiniz" diye tepki gösterdi.

M.D. ardından ambulans sürücüsü Nurullah Ertem ile acil tıp teknisyenleri Tülay Sayılı ile Özlem Işık'a haraket ederek, saldırdı.

Çenesine yumruk darbesi alan ambulans sürücüsü Nurullah Ertem ve saldırıya uğrayan Özlem Işık ile Tülay Sayılı yaralandı.

Şikayet üzerine M.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Ankara'da minibüsçü ambulans ekibine saldırdı

SERBEST KALDI

Sağlık çalışanlarının darp raporu aldığı belirtilirken, şüpheli M.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Türk Sağlık Sen Beypazarı Şubesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, "Bu olayın takipçisi olacağız. Sonuna kadar camiamızla personellerimizin yanındayız. Bu işin peşini bırakmayacağız" açıklaması yaptı.

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