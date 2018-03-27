Ankara'da narkotik operasyonları: 90 gözaltı

Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcıları ve alıcılarına yönelik 19 Mart 2018-25 Mart 2018 tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

FARKLI SUÇLARDAN 90 GÖZALTI

Açıklamaya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 58, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 30, diğer suçlardan da 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

28 TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan şüphelilerden 32’si Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla emniyetten salıverilirken, 28 şüpheli tutuklandı, 22’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 30 şüpheli serbest bırakıldı.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 2 kilo 589 gram esrar, 449 gram eroin, 21 gram kokain, 195 adet sentetik ecstasy hap, 10 kilo 243 gram skunk maddesi, 28 gram metamfetamin maddesi, 4 adet sentetik hap, 111 gram bonzai maddesi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin 423 TL ve 100 dolar ele geçirildi.