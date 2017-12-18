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Ankara'da narkotik operasyonu: 103 gözaltı

Ankara'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 103 kişi gözaltına alınırken baskın yapılan evlerde yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA | 18.12.2017 - 16:47..
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Ankara'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10 Aralık 2017 - 17 Aralık 2017 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak” suçları ile ilgili operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, 40 ayrı olayda, 68 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 31 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da uyuşturucu, uyarıcı kullanma suçlarından, 4 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan işlem yapıldı.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 32’si Şube Müdürlüğü'nden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildi, 46’sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 15 şahıs adli kontrolle, 7 şahıs savcılıktan, 3 şahıs ise mahkemeden serbest bırakıldı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 34.979 gram esrar maddesi, 192 gram eroin maddesi, 1.309 gram kokain maddesi, 39 bin 55 adet sentetik ecstasy hap, 83 gram skunk maddesi, 2 bin 278 adet captagon hap, 18 gram metamfetamin maddesi, 4 gram bonzai maddesi, 50 mg amonyak maddesi, 678 gram afyon sakızı, 7 adet hassas terazi, 12 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 50 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 210 TL ele geçirildi.

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