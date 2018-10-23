Ankara'da nefesleri kesen 3 saat

SAAT 11.19

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır."

Bahçeli'nin bu sözleri AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın sonlandığı ve Meclis'teki iş birliğinin bittiği şeklinde algılandı.

Bahçeli: İttifak arayışımız kalmamıştır ViDEO



SAAT 13.01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Görüş farklılıklarımızın Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesine fırsat vermemeliyiz. Yerel seçimlerde mademki 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz."

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap ViDEO

SAAT 13.10

Bahçeli: "Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok."

SAAT 13.21

Başkan Erdoğan: "Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız yok."