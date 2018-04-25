taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.059
USD
4,0879
EURO
4,9986
ALTIN
174,70
PETR
73,7300

Ankara'da öğrenci yurdunda yangın çıktı

Başkent Ankara'da 3 katlı bir öğrenci yurdundan yangın çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler yangını büyümeden söndürdü.

AA | 25.04.2018 - 04:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ulus Güvercin Sokağı'nda bulunan Hacı Bayram-ı Veli Vakfı Talebe Yurdu'na ait jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Yurt binasındaki öğrenciler ise tahliye edildi.

Ankara'da öğrenci yurdunda yangın çıktı

Ankara'da öğrenci yurdunda yangın çıktı VİDEO

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Binanın dış kısmında bulunan jeneratörden yükselen alevler ve yoğun duman, öğrenci yurdunun dış cephesinde küçük çapta hasara neden oldu.

Hacı Bayram Veli Camisi yakınındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yurt binasına sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'da öğrenci yurdunda yangın çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bir gaspçı aracını vermek istemeyen sürücüyü öldürdü
İstanbul'da aracını park ettiği sırada yanına gelen gaspçıya direnen 42 yaşındaki Ahmet Eren, bıçaklanarak öldürüldü.
Ankara'da aynı yönde giden iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Ankara'da aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Voleybol oynayan kız sokak lambasını kırdı
Sokakta voleybol oynayan kızlar voleybol oynarken sokak lambasını patlattı.
Osmanlı'dan kalan konağın kapısından madeni para çıktı
Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişine saklanmış 6 bin madeni para bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

39
Uyum paketi yasalaştı

Uyum paketi yasalaştı

56
Panathinaikos'a 3 yıl men cezası

Panathinaikos'a 3 yıl men cezası

8
Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

22
Aydın'da 2 araç deveye çarptı: 4 kişi yaralandı

Aydın'da 2 araç deveye çarptı: 4 kişi yaralandı

5
Hayatını kaybeden kişinin telefonunu açtı haberi veremedi

Hayatını kaybeden kişinin telefonunu açtı haberi veremedi

2
Voleybol oynayan kız sokak lambasını kırdı

Voleybol oynayan kız sokak lambasını kırdı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM