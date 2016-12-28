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Ankara'da okullara kar tatili

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

AA | 28.12.2016 - 22:38
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Ankara'da okullara kar tatili

Ankara Valiliği, il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

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