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Ankara'da okullara kar tatili
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.
AA | 28.12.2016 - 22:38
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İç Haber
Ankara Valiliği, il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
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