Ankara'da okullara kar tatili

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Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

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Kar yağışı nedeniyle 7 ilden bazılarının genelinde, bir bölümünde de sadece taşımalı sistemde eğitime bugün ara verildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, hava kirliliğini azaltmak için ilk kez trafikteki araç sirkülasyonuna sınırlama getirildi.

Polias teşkilatında bin 493 personel atandı ve yerleri değiştirildi.

Emniyet'te bin 493 personele atama ve yer değiştirme

Galatasaray, 9 kişi kaldığı maçta Tuzlaspor'a 3-2 yenildi ve E grubunda 3. sıraya geriledi.

1 Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu Ünlü sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında toplumsal barış vurgusunda bulundu.

2 İki kıta arası yaya yolu Üsküdar-Kabataş arasında yayaların ve bisikletlilerin geçeceği “İstanbul Boğaziçi Bulvarı” için sondaj çalışmaları başladı.

3 Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak Kıyılar hariç bütün bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanması bekleniyor. Türkiye üç gün boyunca soğuk hava dalgasının etkisinde olacak.

4 Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaştı Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı.

5 Süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı Fabrikası Denizli'de bulunan Aynes süt firmasına yapılan FETÖ operasyonunda, içinde firma sahibinin de olduğu 19 kişi tutuklandı.

6 CHP'li vekiller Yavuz Sultan Selim'e katil dedi Anayasa Komisyonu'nda CHP’li Sarıbal ve Mehmet Tüm'ün Yavuz Sultan Selim ile ilgili sözleri sonrasında komisyonda gerginlik yaşandı.