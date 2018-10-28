Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SURİYE UYRUKLU

Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden Cumali Elselim adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan çocuk cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Yapılan ilk incelemelerde çocuğun 15 yaşında ve Suriye uyruklu olduğu tespit edildi.

Ankara'da ormanlık alanda çocuk cesedi VİDEO