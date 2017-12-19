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Ankara'da otelde yangın

Bir otelin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İHA | 19.12.2017 - 03:17..
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Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Çıkrıkçılar Yokuşu üzerinde bulunan 4 katlı bir otelin çatı kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Binanın tamamını saran yoğun dumana maruz kalan oteldeki müşteri ve çalışanlar, kendilerini can havliyle sokağa attı.

Ankara'da otelde yangın

OTEL SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Kısa süre sonra yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalanlar olması ihtimaline karşı çalışma başlattı. Otel sakinleri, ekiplerin müdahalesini korku dolu gözlerle takip etti. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi. İtfaiye araçlarının dar sokağa rahat girip çıkması için polis ekipleri, çevrede tedbir aldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu kontrol altına alınırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Ankara'da otelde yangın VİDEO

Ankara'da otelde yangın

Ankara'da otelde yangın

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