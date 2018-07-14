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Ankara'da otobüs kazası: 15 yaralı

Ankara-Konya karayolunda kontrolden çıkan şehirler arası yolcu otobüsünün yol kenarındaki tarlaya girmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

İHA | 14.07.2018 - 08:22..
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Sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, Gaziantep-Ankara seferini gerçekleştiren Mehmet H. idaresindeki 27 FU 510 plakalı otobüs, Ankara-Konya karayolunun 27. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilme tehlikesi atlatan araç, yolun sağındaki tarlaya girerek durdu. Kaza nedeniyle sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Ankara'da otobüs kazası: 15 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Hemen yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri şahısların ilk müdahalelerini orada gerçekleştirdi. Şahıslar, yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Gölbaşı ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ankara'da otobüs kazası: 15 yaralı

"ŞOFÖR UYUDU" İDDİASI

Kazanın çıkış nedeniyle ilgili olarak otobüsün aniden yola çıkan bir köpeğe çarptığı ve şoförün uyuduğu gibi iddialar öne sürüldü. Kazazedelerden Savaş Yıldız, “Yolda giderken şoför uyumuş. Otobüs köpeğe falan çarpmadı. Tamamen dikkatsizlikten oldu başka bir şey değil” diye konuştu.

Kaza yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem aldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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