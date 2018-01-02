Ankara'da otomobil markete girdi

Ankara Kahramankazan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir marketin camını kırıp içeriye girdi.
KASİYER YARALANDI
Vatandaşların alışveriş yaptığı esnada yaşanan feci kazada, otomobilin çarptığı kasiyer yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Otomobil marketin içine daldı VİDEO
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin camı kırıp kasiyere çarpma anı saniye saniye görüntülere kaydedildi.