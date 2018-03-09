Ankara'da otomobil takla attı 3 kişi yaralandı

Başkent Ankara'da takla atan aracın içindeki 3 kişi yaralandı. İki kişi araçtan çıkmayı başarırken, bir kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiyeler, sıkışan yaralıyı yerinden çıkartmayı başardı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ankara-Samsun Karayolu üzerinden Samsun istikametinde seyreden 51 BN 825 plakalı otomobil, Siteler kavşağındaki alt geçitte sürücüsü B.A’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Bariyerleri kıran otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters döndü. Kaza nedeniyle sürücü B.A. ile araçta bulunan A.A. ve F.D. yaralandı. Yaralılardan ikisi kendi imkanları ile araçtan çıkarken, bir kişi bulunduğu yerde sıkıştı.

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralının kurtarılması için çalışma başlatılırken, diğer iki yaralı 112 acil servis ekiplerince, ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri gerçekleştirildi. Tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.



