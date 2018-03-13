Ankara'da otopark ücreti 1 lira

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın başkanlığında toplanan Meclis, otoparklarla ilgili yeni bir karar aldı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Belediyeye ait tüm yol boyu, açık- kapalı ve çok katlı otoparklarda ilk 1 saatin ücretsiz, tam gün ücretinin ise 1 lira olması için oy birliği yapıldı.

İSTANBUL İÇİN KABUL EDİLMEDİ

Yapılan oy birliği sonucu ise karar kabul edildi. Karar; vatandaşların daha fazla otopark kullanmaya teşvik edilmesi için ve trafiği rahatlatmak için alındı. Şimdi valiliğin onay vermesi bekleniyor. Valilik de onay verdikten sonra karar uygulanmaya başlayacak.

1 saate kadar ücretsiz, 24 saatin ise 1 lira olmasına ilişkin teklif, İstanbul için de oy birliğine sunuldu. Ancak karar İstanbul için kabul edilmedi. Gerekçe olarak da İStanbul'daki araç sayısının fazlalığı gösterildi. Ankara'da 2 milyon araç varken, İstanbul'da 4 milyon araç sahibi bulunuyor.

CHP'Lİ ÜYELER KABUL ETMEDİ

Oturumu yöneten Ak Partili İBB Meclis Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet, söz konusu teklifi önerge olarak Başkanlık Makamına iletebileceği yolundaki teklif ise CHP’li üyeler tarafından kabul edilmedi.