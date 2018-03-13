taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.761
USD
3,8608
EURO
4,7565
ALTIN
163,56
PETR
64,8100

Ankara'da otopark ücreti 1 lira

Ankara’da Büyükşehir Belediyesine ait otoparkların gün boyu 1 lira olması ile ilgili karar, Belediye Meclisinde kabul edildi.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. Projeler
Ankara'da otopark ücreti 1 lira

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın başkanlığında toplanan Meclis, otoparklarla ilgili yeni bir karar aldı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Belediyeye ait tüm yol boyu, açık- kapalı ve çok katlı otoparklarda ilk 1 saatin ücretsiz, tam gün ücretinin ise 1 lira olması için oy birliği yapıldı.

Ankara'da otopark ücreti 1 lira

İSTANBUL İÇİN KABUL EDİLMEDİ

Yapılan oy birliği sonucu ise karar kabul edildi. Karar; vatandaşların daha fazla otopark kullanmaya teşvik edilmesi için ve trafiği rahatlatmak için alındı. Şimdi valiliğin onay vermesi bekleniyor. Valilik de onay verdikten sonra karar uygulanmaya başlayacak.

1 saate kadar ücretsiz, 24 saatin ise 1 lira olmasına ilişkin teklif, İstanbul için de oy birliğine sunuldu. Ancak karar İstanbul için kabul edilmedi. Gerekçe olarak da İStanbul'daki araç sayısının fazlalığı gösterildi. Ankara'da 2 milyon araç varken, İstanbul'da 4 milyon araç sahibi bulunuyor.

Ankara'da otopark ücreti 1 lira

CHP'Lİ ÜYELER KABUL ETMEDİ

Oturumu yöneten Ak Partili İBB Meclis Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet, söz konusu teklifi önerge olarak Başkanlık Makamına iletebileceği yolundaki teklif ise CHP’li üyeler tarafından kabul edilmedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ankara'da otopark ücreti 1 lira
Ankara’da Büyükşehir Belediyesine ait otoparkların gün boyu 1 lira olması ile ilgili karar, Belediye Meclisinde kabul edildi.
Konya - Karaman arası 40 dakikaya düşüyor
Konya - Karaman arası yolculuğu 40 dakikaya indirecek Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda ilk test sürüşü yapıldı.
Yüksek Hızlı Tren yatırımları arttı
Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinin alımı ve üretimi için 5 Nisan'da ihale düzenlenecek.
Konya - Karaman arası 40 dakikaya düşüyor
Konya - Karaman arası yolculuğu 40 dakikaya indirecek Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda ilk test sürüşü yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

93
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

43
İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

45
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

256
Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

55
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

48
İsviçre parlamentosu gündem olmadığı için açılmadı

İsviçre parlamentosu gündem olmadığı için açılmadı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM