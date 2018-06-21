Ankara'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

​Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 marka 7,62 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 704 adet fişek, 1 adet SIG SG-542 marka 5,56 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 45 adet fişek, 1 adet Walter marka 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi.