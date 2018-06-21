taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.029
USD
4,7576
EURO
5,4883
ALTIN
193,21
PETR
73,3300

Ankara'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 21.06.2018 - 11:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

​Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 marka 7,62 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 704 adet fişek, 1 adet SIG SG-542 marka 5,56 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 45 adet fişek, 1 adet Walter marka 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

265
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

270
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

401
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

119
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

58
Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

121
Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM