Ankara'da polis ekiplerine ateş açıldı

Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giden üniversite öğrencisi, canlı bomba olması için hipnoz edildiğini söyledi, yolcu minibüsü karıştı.

Son 1 ayda 81 ilde yapılan sayısız uyuşturucu operasyonunda, 3 ton 41 kilogram esrar ve 2 ton 439 kilogram eroin ele geçirildi.

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İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

Her evde su olduğunu hatırlatan Ortaylı, insanların buna rağmen neden kokmaya başladığını sorguladı.