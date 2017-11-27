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Ankara'da polis ekiplerine ateş açıldı

Polisin dur ihtarına uymayıp, ekiplere ateş açan 2 kişiden 1'i yakalandı. Diğer şüphelinin aranması için çalışma başlatıldı.

AA | 27.11.2017 - 08:24..
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Altındağ bölgesinde görevli polis ekipleri şüphe üzerine 59 PP 408 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobildekiler silahla ateş açarak kaçmaya başladı.

KAZA YAPARAK DURDU

Yaşanan kovalamaca sırasında da polise ateş etmeyi sürdüren kişilerin kullandığı otomobil, Kale Mahallesi Can Sokak'ta 06 A 75255 plakalı polis aracına çarparak durdu.

Bu sırada araçtan çıkan iki kişi koşarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerinin takibi sonucu Rıdvan K. kısa sürede yakalandı.

AA
Ankara'da polis ekiplerine ateş açıldı

1 FİRARİ VAR

Kimliği henüz belirlenemeyen diğer kişi ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Gözaltına alınan Rıdvan K'nin elindeki eldivenler dikkati çekti. Rıdvan K, olay yerinde yapılan ilk sorgusunda polis ekiplerinin sorularına cevap vermedi.

Olay sırasında şüphelilerin açtıkları ateş sonucu bir binaya 4 mermi isabet ettiği belirlendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin kaçmaya çalıştığı otomobilin de düz kontak yapılarak çalındığı tespit edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA
Ankara'da polis ekiplerine ateş açıldı

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