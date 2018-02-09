Ankara'da polis ve şüpheliler arasında kovalamaca

Ankara'nın Çankaya ilçesinde devriye atan polisler şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda, polisler şüphelileri yakaladı.

ANKARA SOKAKLARINDA KOVALAMACA

Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki zanlılar Cebeci istikametine kaçtı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi de otomobilin peşine düştü.

Uzun süren kovalamaca sonucu Kurtuluş Kavşağı'ndan Dumlupınar Caddesi'ne giren otomobildekiler, polislerin yolu kapattığını görünce Eceabat Sokağı'ndan kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis aracının arkasından çarptığı söz konusu otomobil, park halindeki 66 FA 274 plakalı araca çarparak kaza yaptı. Şüphelilerin çarptığı park halindeki otomobil de bir ağaca vurarak hasar gördü.

KAZA SONRASI YAYA OLARAK KAÇMAYA BAŞLADILAR

Kaza sonrası araçtan inen 4 kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelilerden Eray G, Alper K. ve Eray Y'yi kısa sürede yakaladı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda bir süre sonra diğer zanlı Hüseyin Can B. de Mamak'ta saklandığı evde gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramalarda ele geçirilen pompalı tüfek ve bu silaha ait fişekler ile kurusıkı tabanca kriminal incelemeye gönderildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.