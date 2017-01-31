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Ankara'da polisten kaçan şüpheliler yayayı ezdi

Mamak'ta araçlarında narkotik madde bulundurduğu değerlendirilen şüphelilerin polisten kaçarken çarptığı yaya hayatını kaybetti.

31.01.2017 - 14:52
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Mamak'ta, polis içerisinde narkotik madde olduğu değerlendirilen 06 AC 9788 plakalı aracı takibe aldı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler Şeyh Şamil Caddesine doğru kaçmaya başladı.

ÇARPTIĞI YAYA, HAYATINI KAYBETTİ

Caddeye hızla giren şüpheliler yoldan geçen Serdar Ö. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan kayalıklara savrulan Serdar Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, aracın içerisinde bulunan 2 şüpheli, daha fazla kaçamadan polis tarafından yakalandı.

Ankara'da polisten kaçan şüpheliler yayayı ezdi

ARACIN İÇİNDEN EROİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin, şüpheli araçta yaptığı aramalar neticesinde, araç içerisinde eroin ve esrar ele geçirildi. Aracı kullanan şahsın uyuşturucu bağımlısı bir kadın olduğu öğrenildi.

Ankara'da polisten kaçan şüpheliler yayayı ezdi

Ankara'da polisten kaçan şüpheliler yayayı ezdi

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