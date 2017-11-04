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Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından bir araca pompalı tüfekle ateş açıldı.

04.11.2017 - 00:46
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Ankara Pursaklar'da  bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sülün Sokak'ta Kadir K'nin kullandığı 34 PD 9693 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, Muhammet B. idaresindeki 26 BN 023 plakalı otomobile çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü Muhammet B. ile araçtaki Burak C. ve Emre A. yaralandı.

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

Saldırı sonucu Kadir K. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Hazal K. ile Ahmet Ç. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

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