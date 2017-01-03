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Ankara'da 'RedHack' operasyonu

Ankara'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, "RedHack" üyesi olduğu iddia edilen Tünay Ş. gözaltına alındı.

AA | 03.01.2017 - 11:35
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redhack

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, "RedHack" isimli hacker grubu üyesi olduğu tespit edilen "Lazepem" adlı sosyal medya kullanıcısının faaliyetleri takibe alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin çalışması neticesinde, "devlete ait gizli belgeleri sızdırarak bunları internet ortamında yayınlamak" ve "Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak" suçunu işlediği tespit edilen Tünay Ş. sabah saatlerinde gözaltına alındı. Tünay Ş. sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürüldü.

Şüphelinin "RedHack" isimli yasa dışı grup üyesi olduğu ve çeşitli devlet kurumlarının veri tabanlarına sızarak belge ve bilgi temin etmeye çalıştığı, şüphelinin abisi Emniyet Amiri Mustafa Ş.nin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Tünay Ş'nin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.

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