Birçok noktada yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar güçlükle ilerledi. Önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay alt geçidini yine su bastı.

Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Keçiören'de Etlik Caddesi'nde ise vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için üstlerine halı ve karton koydu.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, "Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu VİDEO