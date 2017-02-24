Ankara'da sahte dolar çetesi çökertildi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyurt ve Şereflikoçhisar ilçelerinde piyasaya sahte Amerikan doları sürmeye çalışan 3 şüpheliye yönelik 18 Şubat 2017 tarihinde Şereflikoçhisar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Şüpheliler, yapılan operasyon neticesinde araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

137 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 370 adet 100’lük Amerikan doları olmak üzere 137 bin sahte dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte dolar ile şüphelilerin kullandığı araç, Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alındı.

TUTUKLANDILAR

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler O.K., M.B, ve Türkmenistan uyruklu D.H., mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.