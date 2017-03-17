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Ankara'da sahte içki operasyonu

Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 217 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

17.03.2017 - 23:19
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir adreste alkollü içki imalatının yapıldığı, üretilen alkollü içkilerin eğlence yerlerinde piyasaya sürüldüğü bilgileri tespit edildi.

Dün içki imalatı yapıldığı değerlendirilen adresi takibe alan ekipler, adrese otomobil ile gelen 2 kişinin araçlarında yaptıkları aramada, bagaj bölümünde 23 şişe sahte içki ele geçirildi.

Altındağ'da imalathane olarak kullanılan adreste yapılan aramada ise 217 şişe sahte içki, 260 kapak, 300 sahte bandrol, 300 boş şişe ile dolum amacıyla kullanılan aparat bulundu.

Operasyonda ekipler tarafından gözaltına alınan E.K, H.C. ve Y.D. isimli kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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