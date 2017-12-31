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Ankara'da saldırı hazırlığındaki 5 DEAŞ'lı yakalandı

Yılbaşı kutlamalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 DEAŞ'lı terörist, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA | 31.12.2017 - 13:06..
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TERÖRİST

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurda kaçak yollarla girdikleri ve yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen, biri Çeçenistan, biri Irak, üçü Suriye uyruklu 5 kişi takibe alındı.

2 ADRESE BASKIN

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası Etimesgut'ta iki ayrı adrese Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin kaldığı iki ayrı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

OPERASYONLAR 29 ARALIK'TA BAŞLADI

Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonunda 29 Aralık'ta başlatılan, 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı ilk etapta 29'dan 37'ye yükseldi.

KEŞİF ÇALIŞMALARI

Yakalanan DEAŞ mensuplarının birçoğunun yabancı uyruklu olduğu, aramalarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları tespit edilmişti.

GÖZALTI SAYISI 42'YE ÇIKTI

Bugün düzenlenen ikinci operasyonla Ankara'da gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye çıktı.

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