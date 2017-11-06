Ankara'da saldırıya uğrayan gazi yaşananları anlattı

Ankara'da, belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında diğer araçtaki 6 kişinin saldırısına uğradı.

2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 6 saldırgan tarafından dövüldü. 1'i çocuk, 6 kişi hastanede tedaviye alınırken, olay anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Yol verme tartışmasında 2 gazi ailesine saldırdılar

BENİM 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMDAN NE İSTEDİNİZ?

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, "Yaşadığımız olayda şunu sorabilirsiniz? 'Siz onlara lamba mı yaktınız sellektör mü yaktınız?' Yapmadım. Öyle bir olay yaşandı. Başımıza geldi. Keşke gelmeseydi. Ben bu vatan için yine savaşırım. 6 yıl boyunca uzman çavuşluk yaptım ve yine giderim. Benim 2 yaşındaki çocuğumdan ne istediniz? Benim oradaki şehit bayrağım yok. Sen ondan ne istedin? Herşey tamam sen ondan ne istedin? Başka diyecek bir şeyim yok. Durum böyle. Sağolsun herkes yanımızda. Türk milleti yanımızda. Bunu hissettirdiler. Allah razı olsun. Biz onlar için yerlerde çatışıp yaralandıysak... Kimimiz şehit kimimiz gazi olup bir yerlerimizi kaybettiysek... Onlar da bizim değerli olduğumuzu anlattılar. Allah razı olsun Türk milletinden." dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN GAZİLERE ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, saldırıya uğrayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş'ı tedavi gördükleri Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Trafikte tartıştıkları gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile yanlarındaki aile bireylerini darp ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Görkem ve Doğan Çiçek tutuklandı, B.Y., O.S., E.K. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.