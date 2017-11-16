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Ankara'da şarampole yuvarlanan otobüste 10 kişi yaralandı

Başkent Ankara'da sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otobüste 10 kişi yaralandı.

16.11.2017 - 05:11
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki kaza gece yarısı 02:30 sularında gerçekleşti. İstanbul'dan kalkan yolcu otobüsü Hatay'a gidiyordu. Mehmet Mustafa E.'nin kullandığı otobüsün yan yatması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ankara'da şarampole yuvarlanan otobüste 10 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul'dan Hatay'a giden Güney Tur firmasına ait, Mehmet Mustafa E. idaresindeki 31 FZ 101 yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan otobüste bulunan yolculardan 10'u yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralı 10 kişi ambulanslarla çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da şarampole yuvarlanan otobüste 10 kişi yaralandı

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