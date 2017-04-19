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Ankara'da şehit evlerinde yas

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Demir ve Karsavuranoğlu'nun Ankara'daki evlerinde yas var.

19.04.2017 - 06:32
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Şehit olan polis memuru Saadettin Demir ve Emniyet Genel Müdürlüğünde sözleşmeli pilotluk yapan emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun Ankara'daki evlerinde yas var.

Kırşehir Kamanlı şehit Demir'in acı haberini alan yakınları ve komşuları, şehidin Keçiören Kamil Ocak Mahallesi'ndeki evine geldi.

Komşuları tarafından ailenin oturduğu binaya Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları için bir ambulans ve sağlık ekibi de evin önünde hazır bekletildi.

Ankara'da şehit evlerinde yas

Şehidin öğretmen eşi Sevcan Demir'in geçici görev dolayısıyla İstanbul'da bulunduğu, lise çağında iki erkek çocuk babası şehidin 1 yıldır Tunceli'de görevli olduğu ve emekliliğine bir yıl kala şehit düştüğü öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde sözleşmeli pilotluk yapan emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun Yenimahalle Batıkent'teki evi de acı haberi alan yakınları ve komşularıyla doldu.

Çankırı Şabanözü nüfusuna kayıtlı şehidin evinin bulunduğu sokakta Yenimahalle Belediyesi ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Ailenin oturduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

Şehit Karsavuranoğlu'nun da 20'li yaşlarda iki erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.

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