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Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Mamak'ta başlayan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Caddeler göle dönerken, araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

AA | 05.05.2018 - 14:25..
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Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Ankara'nın Mamak İlçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar da hasar gördü.

Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, çok sayıda iş yerini de su bastı. Bu sırada sele kapılan 1 kişi kurtarılırken, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara'da sel felaketi VİDEO

"BUGÜNE KADAR YAŞANMAMIŞ BİR AFET"

Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.

Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı


Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı




Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı



Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı



Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı



Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

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