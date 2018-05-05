Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Ankara'nın Mamak İlçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar da hasar gördü.

3 KİŞİ YARALANDI

Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, çok sayıda iş yerini de su bastı. Bu sırada sele kapılan 1 kişi kurtarılırken, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara'da sel felaketi VİDEO



"BUGÜNE KADAR YAŞANMAMIŞ BİR AFET"

Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.



