Ankara'da sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen can kaybı ve zarara ilişkin bilgi verildi.

SEL SULARINDA CAN VERDİ

Buna göre, Bala ilçesi Yöreli Mahallesi'nde sel sularına kapılan Naciye Çalışkan, hayatını kaybetti.

ONLARCA İŞ YERİ, KONUT VE ARAÇ ETKİLENDİ

Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde ise 51 iş yeri/ konut, 9 araç, 3 yol/alt geçit zarar gördü.

Ayrıca, Polatlı İlçesi Özyurt Mahallesi'ndeki 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarıldı, Adatoprakpınar, Sinanlı, Özyurt ve Türktaciri mahallelerinde ise tarımsal alanlarda hasar meydana geldi.