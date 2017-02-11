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Ankara'da sendika başkanına silahlı saldırı

Keçiören'de Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genelbaşkanı Fahrettin Yokuş, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

11.02.2017 - 23:45
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Yokuş, şoförünün kullandığı araçla Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine geldiği sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Aracına silahla ateş açılan Yokuş, saldırıdan yara almadan kurtuldu, bacağından hafif yaralanan şoförü Özkan T. (37) ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırganın kimliğinin tespiti için emniyete davet edilen Yokuş'un bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da sendika başkanına silahlı saldırı

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