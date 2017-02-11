Ankara'da sendika başkanına silahlı saldırı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumla ilgili CHP'nin tutumunu eleştirdi.

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Tunceli'de terör operasyonu

Çıkan çatışma ve sonrasında devam eden arama faaliyeti esnasında 4 aske yaralandı, bir terörist öldürüldü, bir terörist yaralı yakalandı.