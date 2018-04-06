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Ankara'da servis ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da bir minibüsün işçi servisine çarpması sonucu servis devrildi. Kazada 5 işçi ağır yaralandı.

İHA | 06.04.2018 - 19:30..
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Çatalkaya Caddesi üzerinde Sakin G. İdaresindeki 06 GSR 58 plakalı minibüs ile işçi taşıyan Mehmet K. yönetimindeki 06 C 2408 plakalı servis aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 12 işçi olan servis yaklaşık 20 metre savrularak yan yattı.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada servis sürücüsü Mehmet K., minibüste bulunan işçilerden 3 kişi ile birlikte 06 GSR 58 plakalı minibüs şoförü Sakin G. ağır yaralandı.

Yaralıları gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladıktan sonra trafiğe kapanan yolu araç geçişine açtı.

Ankara'da servis ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı VİDEO

Ankara'da servis ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da servis ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

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