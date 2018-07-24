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Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrilerek hasara neden oldu.

AA | 24.07.2018 - 18:52..
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Ankara'da bir süre etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle park halindeki arabaların üstüne devrilen ağaçlar hasara yol açtı.

Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Bazı inşaatlardaki malzemelerin sokağa dökülmesi de paniğe neden oldu. Görgü tanığı Lemuret Metin, Özveren Sokak'taki iş yerinde çalışırken şiddetli bir ses duyduğunu söyledi.Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Sokağa çıktığında ağacın arabaların üstüne devrildiğini gördüğünü belirten Metin, yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra ekiplere haber verdiklerini anlattı.

Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

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